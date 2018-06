L'innovazione nell'Isola viaggia su bus

La scienza e l'innovazione che viaggiano in un bus per tutta la Sardegna. Obiettivo: coinvolgere con le attività del 10Lab, il Science Centre di Sardegna ricerche, anche i territori lontani dalla sede di Pula: Carbonia, Oristano, Nuoro, Oliena e Sassari. Come? Mostrando che cosa sanno fare i piccoli robot che scrivono e che sfilano in passerella come a Palazzo Pitti a Firenze.

È una delle tante attività della nuova gestione 2018-2019 del 10Lab affidata da Sardegna ricerche alla Dotìk, giovane società specializzata in comunicazione della scienza. All'interno dei quattrocento metri della struttura tra montagna e mare lungo la strada per Santa Margherita si potrà visitare anche una particolare mostra sulla evoluzione del telefono: dall'apparecchio con la cornetta ai più evoluti smartphone. Con la peculiarità che gli strumenti di comunicazione saranno smontati per mostrare dall'interno quali sono stati i passi avanti della tecnologia e della scienza in questo settore.

Il programma prevede anche dimostrazioni scientifiche, laboratori didattici, giochi di discussione, incontri con ricercatori e imprenditori. La novità del 10bus nasce dalla constatazione che oltre la metà dei quasi ottomila visitatori dello scorso anno arrivava dalla provincia di Cagliari. Da qui l'esigenza di allargare il discorso anche a platee più lontane dal sud dell'isola. "Dobbiamo puntare sui ragazzi - ha spiegato l'assessore della Programmazione e vicepresidente della Regione Raffaele Paci - questa è la tessera di un mosaico che comprende Iscol@, ma che poi deve essere completata con contenuti digitali e di innovazione. In più dobbiamo diffondere questa conoscenza e creare le basi perché i ragazzi poi facciano impresa". Giorgio Pisanu, direttore generale di Sardegna ricerche, ha sottolineato il valore della missione del 10Lab.

"Con le attività dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, coding, robotica, intelligenza artificiale entrano nel mondo dei giovanissimi stimolando la loro attitudine all'innovazione". Tra le novità del programma anche la mostra "Ti piacerebbe se...La tecnologia disegna il futuro della Sardegna".