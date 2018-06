Esplode bombola di gas, ferito inquilino

Un uomo è rimasto ferito questa mattina nella sua abitazione a Suni, a causa dell'esplosione di una bombola di gas gpl che ha poi innescato un incendio. Il fatto è avvenuto alle 8.30 in via Bosa. L'inquilino è stato soccorso dai vigili del fuoco di Macomer e trasferito con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Bosa, dove è tuttora ricoverato. Sulle dinamica dell'incidente e le cause che hanno provocato lo scoppio stanno indagando gli esperti del nucleo investigativo antincendio e i carabinieri.