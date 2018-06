Cagliari: Miangue torna in Belgio

Mercato del Cagliari concentrato per il momento in difesa. E in particolare sulle corsie esterne: dopo nemmeno due anni va via il laterale sinistro Senna Miangue, ceduto allo Standard Liegi con la formula del prestito biennale con opzione per il riscatto da parte del club belga. Miangue, arrivato in rossoblù nel gennaio 2017 proveniente dall'Inter, nell'arco di una stagione e mezza tra campionato e Coppa ha totalizzato 16 presenze.

Il suo sostituto naturale dovrebbe essere Pajac, reduce da un buon campionato in B con il Perugia: il Cagliari gli ha fatto firmare un rinnovo di contratto sino al 2021. Un segnale: il giocatore potrebbe tornare dal prestito in Umbria ed essere inserito nella rosa per il ritiro che inizierà la prossima settimana. Dalla sua parte trentanove presenze e ben sette assist. L'unico vero acquisto effettuato finora dal Cagliari è stato quello di Srna: sempre in difesa, ma per la corsia destra.