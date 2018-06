Vita da vignaioli con Experience Airbnb

(ANSA) - SASSARI, 27 GIU - Non solo il mare azzurro da cartolina. O le mete vip del turismo estivo. La Sardegna oggi si svela con le Experience Airbnb, nuovo settore dedicato alle attività da condividere con gli abitanti del territorio, dalla natura al food, grazie al quale anche un'attività agricola nell'entroterra può diventare un'esperienza turistica unica.

Merito dello spirito di giovani imprenditori come Mario, vignaiolo del XXI secolo, che con l'etichetta di famiglia, 1Sorso a Sorso (SS) punta ai mercati internazionali. ''Questa terra merita di essere raccontata sotto un altro punto di vista - dice - più giovane, aperto al futuro, con uno sbocco economico diverso''. Con la sua Experience, da prenotare con un click, si va alla scoperta della vita in vigna e di ogni processo produttivo del vino, dalla campagna alla cantina fino alla bottiglia. Per concludere, calice in mano, tra Vermentino e Cannonau. Un'occasione per i turisti e ''una fonte di reddito extra per realizzare il mio sogno di creare una struttura con camere''