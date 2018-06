Video abusi neonati,manette cagliaritano

In casa nascondeva migliaia di foto e video a carattere pedopornografico, molti con bambini di pochi anni. C'è anche un 40enne di Cagliari tra i 16 indagati dalla Polizia postale di Torino che questa mattina ha fatto scattare in diverse regioni d'Italia una maxi operazione mirata a frenare la diffusione e la condivisione in rete di materiale pedopornografico. Dieci i denunciati in stato di libertà, sei gli arrestati tra i quali il cagliaritano.

L'arresto è stato eseguito di iniziativa dalla Polpost del compartimento della Sardegna. Gli agenti, che già in passato avevano denunciato il 40enne per lo stesso reato, hanno perquisito la sua abitazione trovando nel computer e in altri supporti informatici migliaia di immagini che ritraevano rapporti sessuali con minori, anche infanti. Secondo l'accusa, il cagliaritano avrebbe scambiato il materiale pedopornografico con gli altri indagati. Adesso bisognerà capire quale era il ruolo del sardo. Computer e materiale informatico sono stati sequestrati.