Su Guventeddu, nuovo accesso in spiaggia

Presto i cittadini avranno un nuovo acceso al mare nella spiaggia di Su Guventeddu. E' stata infatti definita la controversia che vedeva contrapposti il Comune di Pula e il Sant'Efis Hotel per la mancata cessione delle aree pubbliche per il passaggio a mare. Durante il Consiglio comunale si è arrivati ad una svolta, come ha spiegato la sindaca Carla Medau, che ha lavorato in questi mesi per portare a casa il risultato. I nuovi proprietari della struttura, entro 30 giorni, verseranno nelle casse comunali ben 170 mila euro, che l'Amministrazione è intenzionata a impiegare per l'acquisizione di un terreno che garantirà il nuovo acceso al mare. "A breve restituiremo questo diritto ai cittadini - annuncia la Sindaca - siamo orgogliosi di questo risultato che vogliamo dedicare a voi e, soprattutto, alla nostra bellissima cittadina che oggi ha fatto un notevole passo avanti".

Il Sant'Efis Hotel è un complesso alberghiero che nasce in Pula, in località Su Guventeddu, a seguito delle concessioni edilizie del 1989 e del 1992. In particolare, come spiega il Comune, nella concessione edilizia del 1992, conteneva la prescrizione che venissero cedute aree o corrispondenti importi sostitutivi che dovevano essere determinati dall'Amministrazione Comunale. Ma questo passaggio non è mai stato fatto, tanto che, dopo anni di contenzioso, il Comune di pula si è rivolto nel 2010 al tribunale. La causa però viene risolta solo ora con un accordo stragiudiziale. Nel frattempo l'Hotel Sant'Efis è passato di mano e i nuovi proprietari stanno predisponendo il tutto per riaprire la struttura che, oltre a garantire nuovi posti letto, garantirà anche nuovi posti di lavoro.