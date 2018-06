Sardegna 'diversa' con Experience Airbnb

(ANSA) - ORISTANO, 27 GIU - ''Per me il pane è un alimento magico. E davvero vorrei che anche chi non è di qui sperimentasse la sua magia''. Parola di Chiara, che sotto l'albero di fico del cortile di casa, lavora il pane degli sposi creando fiori e uccellini, secondo l'antica ricetta ''imparata dalla zia di mia mamma che oggi ha 92 anni''. E' una delle Experience di Airbnb in Sardegna, prenotabili con un click tra le oltre 1500 proposte già on line del nuovo settore dedicato alle attività da condividere sul territorio con gli abitanti del luogo. Tra arte, natura, sport, artigianto, Chiara ha scelto di mantenere vive le antiche tradizioni di famiglia con un'Experience a Paulilatino (OR) tutta ''mani in pasta'', tra dolci come sas tzipullas e sos arrubiollos, pasta fresca come i malloreddus e il rito del Pane degli sposi. ''Fino a un anno fa lavoravo come hostess - dice - Ho deciso di cambiare vita e tornare nella mia terra, cui sono legatissima. Ci sono riuscita con Airbnb, raccontando anche una Sardegna 'diversa' e autentica''.