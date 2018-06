In tutta Italia nuove Experience Airbnb

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Natura, sport, arte, intrattenimento, artigianato, cooking class, tour o meditazioni al tramonto. Airbnb lancia in tutta Italia il suo nuovo settore Experience: oltre 1500 proposte già on line per scoprire città, borghi, campagne e specialità condividendo attività con gli abitanti del luogo. Prenotabili con un clik da smartphone e pc (prezzo medio 53 euro, 20% va ad Airbnb), le nuove Experience cavalcano il trend in crescita del turismo esperienziale. Per i turisti, soprattutto stranieri, è un'occasione rara per scoprire la vera essenza del paese (in Italia è boom per ogni attività legata al cibo, con il 57% di prenotazioni). Per gli host, un modo per diversificare il proprio business, allargare il portfolio con nuovi clienti che potranno acquistare i loro prodotti e promuovere il vero Made in Italy.

Chiunque può proporre un'esperienza, privati, aziende, Onlus, anche senza essere host di case. Airbnb è però molto attenta alla qualità delle proposte e in alcuni casi può chiedere l'abilitazione necessaria