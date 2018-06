Chiosco bar distrutto da un incendio

Un chiosco bar in viale Buoncammino a Cagliari è stato completamente distrutto da un incendio all'alba di oggi. Le fiamme, le cui cause non sono ancora state accertate, sono divampate alle 5.30. Una persona che transitava nella zona si è accorta del rogo e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento porto che nel giro di breve tempo è riuscita a domare le fiamme. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. I danni sono ingenti.