Chiara, da hostess a host in fattoria

(ANSA) - ORISTANO, 25 GIU - Fino a un anno fa era hostess di volo, in giro per il mondo. ''Ma volevo a tutti i costi trovare un modo per riuscire a tornare nella mia terra''. A raccontarlo è Chiara, tra le prime host in Sardegna delle Experience Airbnb, nuovo settore lanciato in tutta Italia dedicato alle attività per turisti ed appassionati, da acquistare con un clik e condividere con gli abitanti locali. Grazie al web e alla tecnologia, lei che viaggiava per il mondo, è riuscita a portare il mondo nella sua piccola Paulilatino (OR), aprendo le porte della fattoria fondata dal nonno, e guidata da zio Giuseppe, dove si allevano le vacche Brune-sarde, e nel piccolo caseificio di famiglia. ''Credo sia importante per i turisti conoscere il territorio e vedere che la Sardegna non è solamente il mare'', dice. Con lei si andrà prima al pascolo e poi a lavorare (e assaggiare) le due specialità della casa: il Casizolu del Montiferru, formaggio diventato Presidio Slow Food, e Sa Fresa.