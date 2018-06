Auto fuori strada e si ribalta, un morto

Una giovane morta e altri due feriti. È il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a Sanluri. La dinamica della tragedia e le generalità della vittima e dei feriti non sono ancora state fornite. Sul posto stanno operando i carabinieri. La vittima è una ragazza residente in provincia di Torino.

L'incidente è avvenuto alle 6:15 nella zona industriale. La giovane e gli altri due viaggiavano a bordo di una Fiat Cinquecento che per cause ancora non accertate è finita fuori strada ribaltandosi. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Per la giovane di Torino non c'è stato purtroppo nulla da fare, uno degli altri due feriti è grave. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di San Gavino.