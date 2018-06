Al via campagna Salvare vite non è reato

Parte anche in Sardegna la campagna europea Welcoming Europe, per un'Europa che accoglie che ha portato alla mobilitazione una rete di organizzazioni sarde con cui si invita la Commissione europea a presentare un atto legislativo in materie di competenza comunitaria. La campagna prevede la raccolta di un milione di firme di cittadini europei in 12 mesi in almeno 7 paesi membri dell'Ue per la decriminalizzazione dell'accoglienza e il rispetto dei diritti umani.

A Cagliari si svolgerà una prima assemblea giovedì 28 giugno alle 16 nella sala conferenze della Cgil dove sarà possibile sottoscrivere la proposta di Welcoming Europe e aderire all'organizzazione delle iniziative in Sardegna. L'obiettivo dell'assemblea è quello di connettere tutte le persone e le organizzazioni in un coordinamento permanente per affiancare alla raccolta firme. Per gli organizzatori dell'assemblea, "Salvare vite non è reato, vogliamo decriminalizzare la solidarietà, creare passaggi sicuri per i rifugiati e proteggere le vittime di abusi. In ben 12 paesi dell'Unione Europea distribuire alimenti e bevande, dare un passaggio, comprare un biglietto o ospitare un migrante sono comportamenti per cui è possibile ricevere una multa o addirittura essere arrestati dalle autorità. Punire questi comportamenti significa punire l'aiuto umanitario e riconoscere il reato di solidarietà".

Secondo i dati dei promotori della campagna, "dal 1990 a oggi sono morti più di 34 mila migranti nel tentativo di raggiungere via mare l'Europa. Molti migranti sono vittime di sfruttamento lavorativo, abusi o violazioni dei diritti umani, in particolare alle frontiere, ma trovano grandi difficoltà nell'accesso alla giustizia".