Vela: Nanni al via della Mini Transat

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Daniele Nanni, socio sportivo e istruttore della scuola vela dello Yacht club Costa Smeralda, nonché skipper dello scafo ITA 659 Audi e-tron, parteciperà nel 2019 alla regata transatlantica solitaria Mini Transat, evento biennale da La Rochelle alla Martinica, con uno stop-over alle Canarie. Entro ottobre di quest'anno, Nanni porterà a termine la percorrenza di 2.500 miglia in solitario per poter prendere parte alla Mini Transat. Come parte delle miglia di qualificazione rientra anche la regata MiniMed: 516 miglia in solitario in Mediterraneo, con partenza e arrivo a Marsiglia.

Nanni ha chiuso settimo posto assoluto, dimostrando di saper affrontare e risolvere molte avversità: dalle condizioni meteo ad alcune avarie all'elettronica della barca, che lo ha costretto a competere senza l'ausilio dell'autopilota. Nelle oltre 500 miglia in solitario non era previsto l'ausilio di telefoni satellitari o GPS cartografici, soltanto una radio VHF e delle carte nautiche approvate dalla Classe Mini.