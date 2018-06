Sardegna: vertice Pigliaru-Savona

I rapporti con l'Europa, con particolare riferimento alla continuità territoriale aerea e al riconoscimento della condizione di insularità come attuazione dell'Art. 174 del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea: questi i temi affrontati a Roma dal governatore della Sardegna Francesco Pigliaru, in occasione di un vertice con il ministro degli Affari europei Paolo Savona. Altro tema sul tavolo, la questione della lotta alla peste suina africana, sul quale in questo momento è aperto il dialogo con la Commissione europea.

Pigliaru ha poi colto l'occasione per descrivere al ministro gli investimenti in corso in Sardegna con fondi statali, impegni già definiti nel Patto con il Governo, facendo il punto soprattutto su trasporto su ferro e metanizzazione.

Dell'incontro con Savona il presidente della Regione riferirà già domani nel vertice di maggioranza convocato in Consiglio regionale per condividere ed elaborare i contenuti del dossier sulle principali urgenze dell'Isola da presentare al Governo.