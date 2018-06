Poveri aumentano del 3% in Sardegna

Povertà in aumento in Sardegna. Lo dice l'ultimo rapporto Istat: la crescita è del 3,3% e segna il passaggio dal 14 al 17,3% dal 2016 al 2017. L'isola è sopra la media nazionale del 12,3%, ma è la seconda regione "meno povera" del Mezzogiorno: davanti alla Sardegna c'è solo l'Abruzzo con un'incidenza del 15,6 per cento.

Le statistiche fotografano una situazione in generale peggioramento soprattutto al sud. La Sardegna riesce comunque a contenere lo scatto in avanti della povertà: nel Mezzogiorno hanno frenato di più soltanto Molise (+2,8), Basilicata (+0,6), Calabria (+0,4, ma record italiano di incidenza con 35,3%).

La povertà relativa (la soglia per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile pro-capite nel Paese e nel 2017 è risultata di 1.085,22 euro) in Sardegna è superiore al 17%, sotto la media del Mezzogiorno (24,7) ma molto al di sopra di quella del Centro (7,9) e del nord (5,9).