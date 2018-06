In auto con 1 kg di marijuana, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Nascondeva a bordo dell'auto oltre un chilo di marijuana, ma è stato scoperto. Un operaio 34enne di Villasimius è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di San Vito per detenzione e spaccio di droga.

L'uomo è stato fermato mentre percorreva la provinciale per Villaputzu a bordo della sua Fiat Punto. I militari hanno perquisito la vettura trovando la droga e denaro contante. Oggi il 34enne è stato processato per direttissima e condannato a un anno di reclusione e 5mila euro di multa.