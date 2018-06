Guide Delfino raccontano comuni sardi

La geografia e la storia, i personaggi, le feste, la gastronomia e le informazioni utili di tutti i centri dell'Isola raccontati in 377 guide tascabili. Si chiama "Tutti i Comuni della Sardegna" ed è la nuova collana della casa editrice Delfino presentata oggi dal presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, presenti l'assessore agli Enti locali Cristiano Erriu, l'editore Carlo Delfino e il curatore Salvatore Tola. Da Abbasanta a Zerfaliu, le guide - da un minimo di 32 a un massimo di 96 pagine - sono numerate e in ordine alfabetico, scritte da un autore diverso per ogni luogo e ricche di immagini di repertorio.

Dalle 500 alle mille copie saranno proposte alle singole amministrazioni, altre quattromila saranno stampate a carico dell'editore e distribuite in 1100 edicole e quaranta librerie, negli aeroporti, nelle stazioni marittime, nei circoli sardi in Italia e nel mondo, nelle biblioteche. "E' uno strumento importante che vogliamo pubblicizzare perché è utile per una conoscenza approfondita delle singole realtà della Sardegna ed è anche un ausilio prezioso dal punto di vista turistico", ha detto Ganau.

"Questo progetto è il fiore all'occhiello della casa editrice - ha spiegato Delfino - di quest'opera si è sentita l'esigenza, è come una carta d'identità dei Comuni, ci sono tanti centri con eccellenze non conosciute". Le guide sono anche pubblicate in un portale, SardegnainComune.it. "Proprio questo è l'elemento di forza che consentirà di avere una Sardegna visibile a tutti - ha aggiunto l'editore - un apporto tecnologico fondamentale per l'ultima frontiera del turismo, quello esperenziale".

Tola si è occupato di trovare tutti gli autori delle guide, per intervenire poi sull'editing finale e di aggiustamento dei testi: "la cosa importante della Delfino - ha sottolineato il curatore - è che ha riferimenti in tutti i Comuni dell'Isola". Per Erriu si tratta di un progetto "monumentale, utile per il turista ma anche per il cultore della storia locale".