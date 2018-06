Crociere: a Cagliari la Silver Muse

Esordio a Cagliari della Silver Muse, la nuova nave da crociera della compagnia Silversea, costruita da Fincantieri negli stabilimenti di Sestri Ponente e varata nella primavera del 2017. Arriverà per la prima volta a Cagliari mercoledì 26 giugno con i suoi circa 600 passeggeri - prevalentemente americani - e con un equipaggio di oltre 400 membri.

In occasione dello scalo inaugurale nel porto ci sarà a bordo la simbolica cerimonia di scambio crest tra il comandante della Silver Muse e le autorità locali. L'arrivo di nuove navi da crociera è legato anche alla stretta collaborazione tra Comune, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e Cagliari Cruise Port.

Proprio la Ccp da circa un anno e mezzo è entrata a far parte del grande network di Global PortsHolding (GPH), importante operatore indipendente di terminal crocieristici al mondo con una presenza consolidata nel Mediterraneo, in Atlantico e nelle regioni dell'Asia-Pacifico. Con la recente aggiunta del terminal crociere dell'Avana, GPH gestisce un portafoglio di 16 porti in otto Paesi, nei quali si svolgono ogni anno più di 3.000 accosti di navi di tutte le compagnie.

GPH è attualmente il socio di maggioranza del Terminal Crociere di Cagliari: l'obiettivo è quello di candidare lo scalo come home-port (porto di inizio e fine crociera) per le compagnie armatrici di navi di medie dimensioni. In questa prospettiva si inserisce il progetto per l'ampliamento del terminal crociere, presentato da Cagliari Cruise Port e già in fase di discussione con l'Autorità di Sistema Portuale, che potrebbe essere completato prima dell'inizio della stagione crocieristica 2019.