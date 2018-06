Il Pd riconquista Iglesias, Assemini a M5S

Il Pd sardo trova al riscatto dopo il flop alle politiche del 4 marzo. I dem si giocavano tutto sulla sfida al ballottaggio nella città sulcitana di Iglesias, una delle roccaforti del centrosinistra e del Pd in particolare. Il candidato del centrosinistra ed esponente del Pd Mauro Usai è il nuovo sindaco di Iglesias. Con il 52,08% delle preferenze ha battuto la sfidante del centrodestra Valentina Pistis, che si è fermata al 47,92%,

Assemini potrebbe continuare ad avere un sindaco pentastellato. anzi una sindaca. Dopo il primo mandato di amministrazione con Mario Puddu, proiettato verso le regionali del 2019 e oggi coordinatore regionale, il Movimento Cinquestelle si appresta a riconquistare la guida del Comune inserito tra i 17 della città metropolitana di Cagliari. Una vittoria sulla quale gli esponenti del movimento puntavano come trampolino in vista della sfida per il governo della Regione. La candidata del M5S, Sabrina Licheri, presidente uscente del consiglio comunale, sta vincendo la sfida al ballottaggio contro il candidato del centrodestra Antonio Scano. Sino ad ora sono state scrutinate 13 sezioni su 22: la pentastellata è in vantaggio con il 59,6% delle preferenze, mentre Scano segue con il 40,3%