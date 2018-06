Bomba d'acqua a Cagliari e hinterland

Piogge e temporali si stanno abbattendo sulla Sardegna da questa mattina. Una bomba d'acqua si è abbattuta su Cagliari e hinterland dopo che ingenti precipitazioni sono state segnalate nella Sardegna centro-orientale. In particolare si registrano allagamenti a Sanluri, Pirri, Settimo San Pietro e Isili. Decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna.

Il maltempo, che ha riportato l'autunno nei primi scampoli d'estate, ha costretto la protezione civile regionale a emanare un secondo avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico (Codice arancione), sull'Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, Montevecchio-Pishilappiu e Tirso sino alle 22 di oggi. Criticità ordinaria, invece, nel Logudoro e in Gallura.

Pioggia e maltempo anche domani, con un'allerta ordinaria, sino alle 18 del 25 nella parte meridionale dell'Isola.

Mentre una bomba d'acqua si abbatteva nel Cagliaritano, con allagamenti nell'hinterland, si registra anche una forte grandinata a Tempio, in Gallura.

Nel sud dell'isola due tronchi hanno invaso la carreggiata della statale 130 all'altezza del bivio per Elmas e la vecchia statale 131. La strada è stata chiusa nella parte occupata dagli ostacoli. Bloccato il traffico anche sulla 131 Dir (uscita di Cagliari-ingresso per la "Carlo Felice") nella zona dell'aeroporto per un allagamento che rende la strada impercorribile: sul posto stanno operando i mezzi dell'Anas.