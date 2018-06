Aggredisce ex cognato, 39enne arrestato

Ha colpito più volte l'ex cognato con un paio di forbici, ferendolo alla schiena e all'addome. Un 39enne sassarese è stato arrestato ieri a tarda sera dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. I militari della Compagnia di Sassari, guidati dal maggiore Fabio Melci, sono intervenuti in via Gramsci dove era stata segnalata una lite per strada fra due persone. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato un giovane a terra, sanguinante, con ferite alla schiena e alla pancia. Il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito dal suo ex cognato. I militari della Stazione di Sassari si sono messi sulle tracce dell'aggressore e lo hanno rintracciato mentre, dopo essersi liberato dei vestiti sporchi di sangue, cercava di allontanarsi dalla sua abitazione.

L'uomo è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Bancali a diposizione dell'autorità giudiziaria. Il ferito, accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una perforazione di un polmone, causata da uno dei colpi di forbici.