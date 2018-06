UniCa e imprese, binomio per sviluppo

Prosegue con successo il dialogo tra Università di Cagliari e mondo delle imprese con l'iniziativa UniCa&Imprese, che punta a favorire e rafforzare il dialogo tra i ricercatori e gli imprenditori: centinaia le imprese che hanno aderito all'invito a partecipare."Senza cultura non c'è innovazione e l'innovazione passa certamente dalla contaminazione tra la ricerca e il mondo delle imprese - ha detto la Rettrice Maria Del Zompo - il nostro ruolo, tutti insieme, è a tutela dello sviluppo della Sardegna.

In questo il supporto della Regione è stato fondamentale in questi anni: abbiamo intensificato il dialogo con le aziende, e il nostro Ateneo ha ottenuto anche per questo l'accreditamento da parte del Ministero, con un risultato che ci vede tra i primi in Italia". Per la prima volta, Confindustria Sardegna e Confindustria Sardegna meridionale sono stati partner dell'iniziativa dell'Ateneo cagliaritano che in 4 anni ha coinvolto più di mille imprese. "Siamo una comunità di innovatori, siamo universitari - gli ha fatto eco Maria Chiara Di Guardo, Prorettrice all'Innovazione - Questa è una comunità che fa rete e salta gli ostacoli: la nostra Università è aperta al territorio, solo quest'anno abbiamo siglato 61 accordi con 285 imprese. Qui c'è una comunità trasversale che cresce con il territorio che ha intorno ed è in grado di produrre innovazione. Questi eventi hanno il vantaggio di farci scoprire a vicenda, capire cosa fanno gli altri e imparare tanto ancora".

"Imprese, Istituzioni, Università: ogni pezzo di questa tripla elica deve svolgere il suo ruolo per favorire l'innovazione tecnologica e la sua diffusione - ha detto l'assessore della Programmazione Raffaele Paci - L'ecosistema dell'Ict dà già lavoro a migliaia di persone ma ci sono ancora tante possibilità e dobbiamo utilizzarle tutte nel miglior modo possibile. Si parla sempre più di terza missione dell'Università, ovvero della capacità di portare la ricerca, e l'innovazione che produce, nel territorio e a favore delle imprese - ha concluso - Per fare questo serve la collaborazione di tutti: Regione, Sardegna Ricerche, le imprese e l'Università".