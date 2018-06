Scontro tra auto e scooter, muore 27enne

Incidente mortale ieri notte dopo le 22 all'ingresso di Villaputzu: nello scontro tra un motociclo e un'auto ha perso la vita un giovane di 27 anni, Gianni Piroddi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Vito.

Ancora da chiarire nei dettagli la dinamica di quanto avvenuto. Per il ragazzo in sella allo scooter non c'è stato niente da fare: i medici dell'ambulanza hanno solo potuto costatare il decesso. Il conducente dell'altro mezzo coinvolto nello scontro è stato, invece, portato al vicino ospedale di San Marcellino ma le sue condizioni non sono gravi.