In Sardegna 3.657 richiedenti asilo

In Sardegna, secondo i dati della Regione, sono presenti 3.657 richiedenti asilo. Nei centri di accoglienza (Cas) della provincia di Cagliari ci sono 1.663 ospiti, a Sassari 1.382, a Nuoro 384 e a Oristano 228. In totale in Sardegna i Cas attivi sono 145 (89+3 Centri per minori stranieri non accompagnati in provincia di Cagliari, 32 a Sassari, 11 a Nuoro e 10 ad Oristano). Sono operativi 17 Sprar che attualmente ospitano circa 220 persone (a fronte dei 400 posti a disposizione). I numeri dei migranti nell'Isola sono stati diffusi durante l'evento "Nois.

La Sardegna che accoglie 2018. Flussi migratori. Il ruolo della comunicazione nella formazione dell'opinione pubblica", organizzato dall'amministrazione regionale. La Regione, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, ha promosso un nuovo bando per i progetti di volontariato sociale rivolti ai richiedenti asilo. Sono state approvate 15 domande (3 comuni e 12 associazioni) con oltre 250 richiedenti asilo coinvolti.

L'assessore regionale agli Affari generali, Filippo Spanu, si è confrontato sulle politiche dell'integrazione con l'assessore alla Cultura del Comune di Cagliari, Paolo Frau, e con la commissaria per l'Immigrazione del Comune di Barcellona, Lola Lopez. "La Regione punta a fare rete qui e a livello nazionale - ha detto Spanu - si lavora nel campo dell'integrazione attraverso lo sport e la cultura". ovviamente, ha aggiunto, "è importante il lavoro sulla integrazione e della cooperazione tra i paesi rivieraschi del Nord Africa e quelli del Sud del Mediterraneo". Lopez ha sottolineato che "Barcellona tratta il tema da 25 anni: chiunque viva in città è considerato un cittadino di Barcellona con il diritto di accedere a tutti i servizi".

A Barcellona, ha però sottolineato, i migranti arrivano dopo aver passato la frontiera nel sud della Spagna. per esempio, "nelle ore in cui sbarcava l'Aquarius a Valencia con 2700 professionisti pronti ad accoglierli, in Andalusia sono arrivati 1300 migranti sui barchini, ecco forse sarebbe bene che tanti di quei 2700 venissero spostati al sud". Frau ha evidenziato la necessità di promuovere una battaglia culturale che passi "per un Consiglio comunale dove nulla è scontato e tutto va riaffermato". Una battaglia che rimetta al centro "il rispetto, la gentilezza e un atteggiamento di fratellanza"