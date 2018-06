Uccise la moglie, condannato a 30 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - Condannato a trent'anni per l'omicidio della moglie a Iglesias. Il Gup del tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, ha accolto le richieste del pubblico ministero Danilo Tronci e ha inflitto a Giovanni Murru, 46 anni, una condanna a 30 anni di carcere per aver ucciso con dieci coltellate Federica Madau, 32 anni, il 2 marzo dello scorso anno. Il giudice non ha riconosciuto l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, ritenendo che l'uomo fosse perfettamente lucido al momento dell'omicidio avvenuto a Iglesias, dove la coppia abitava. Chiusa la discussione del processo che si è celebrato con il rito abbreviato, senza replica da parte del pubblico ministero, il giudice si è chiuso per due ore in camera di consiglio prima di uscire e leggere la sentenza. L'imputato era presente in aula, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria. (ANSA).