Rogo a Molentargius,elicottero in azione

L'arrivo del primo caldo intenso, com'era facile immaginare, sta facendo aumentare il rischio di incendi in Sardegna. Oggi si è registrato uno dei primi interventi stagionali in cui è stato richiesto l'ausilio di un elicottero della flotta regionale.

Il rogo è divampato all'interno del parco di Molentargius, a Quartu Sant'Elena, nell'hinterland di Cagliari. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con autobotti e mezzi fuori strada, la Protezione civile e i volontari che hanno lavorato per domare le fiamme.

Per velocizzare lo spegnimento del rogo è stato richiesto l'intervento del mezzo aereo. L'incendio è stato già domato, adesso sono in corso le operazioni di bonifica.