Polizia: Esposito dirigente Mobile Nuoro

Esposito, originario di Vico Equense (Napoli), arriva da Pordenone dove, negli ultimi due anni, ha diretto la squadra Mobile della città. Laureato in giurisprudenza con lode e con un Master in Scienze della Sicurezza, Esposito è entrato in Polizia nel 2004. Dopo il corso di formazione è stato assegnato alla Squadra Mobile della Questura di Lecco e successivamente, nel 2012, alla Squadra Mobile di Bergamo. Nello stesso anno ha formato i quadri direttivi della Sezione Operativa della Dia di Bologna, dove ha svolto indagini in materia di criminalità organizzata di matrice calabrese e campana infiltrata nel tessuto socio-economico emiliano.

Esposito sostituisce il vice questore Paolo Guiso chiamato al corso di formazione di primo dirigente della Polizia di Stato.

