Litiga con compagna e incendia casa

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - Una palazzina evacuata, una bambina di tre mesi trasportata in ospedale in via precauzionale, sette persone soccorse da vigili del fuoco e carabinieri e un appartamento danneggiato. E' il bilancio dell'incendio appiccato all'interno di un appartamento a Cagliari da un uomo dopo aver litigato con la compagna. Il presunto responsabile del rogo, un 43enne già noto alle forze di polizia, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Pirri per danneggiamento a seguito di incendio.

L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, ha avuto una discussione con la compagna, una 40enne. La donna è uscita dall'appartamento e il 43enne, utilizzando degli stracci, ha incendiato il divano in una delle stanze, innescando il rogo, poi è fuggito.