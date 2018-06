Iscol@: Giunta vara piano triennale

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - La Giunta ha dato il via libera al nuovo Piano Triennale di interventi nell'ambito di Iscol@ per le scuole del nuovo millennio e la messa in sicurezza, manutenzione e rinnovamento di arredi ed attrezzature.

Viene confermata l'articolazione del precedente Piano che, secondo la Regione, "ha prodotto risultati di grande importanza sul fronte del miglioramento complessivo dell'edilizia scolastica". La fonte di finanziamento è rappresentata dai mutui Bei e il riparto dei fondi verrà effettuato dal Miur entro la fine dell'anno.

L'Unità di Progetto che si occupa di Iscol@ si sta già confrontando con sindaci, assessori e tecnici comunali per la definizione della nuova fase di programmazione. Circa 300 gli incontri sinora portati a termine. Le proposte si svilupperanno sulla base delle reali esigenze manifestate dalle comunità. Il nuovo piano sarà presentato nel corso di quattro incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Nel piano acquista una particolare rilevanza il Conto Termico che mira a favorire interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, per i quali sono disponibili, a livello nazionale, 200 milioni di euro l'anno.

"Prosegue con coerenza e in sintonia con la strategia delineata all'inizio della legislatura il percorso di Iscol@ - osserva il presidente Francesco Pigliaru - Andiamo avanti con l'obiettivo di assicurare ai nostri studenti scuole migliori sul piano architettonico, più funzionali e in linea con le esigenze di una didattica moderna. È un processo virtuoso a cui è legato l'innalzamento dei livelli dell'istruzione con inevitabili positive ripercussioni sull'azione finalizzata a contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico.

"Confermiamo l'enorme sforzo per migliorare la qualità delle scuole dedicate ai nostri ragazzi, nei due assi e nell'azione rivolta agli arredi - dice l'assessore alla Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena - Di rilievo alcuni elementi di novità tra cui la priorità attribuita alla messa in sicurezza degli istituti e l'inserimento della progettazione nelle risorse di Iscol@".(ANSA).