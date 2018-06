Fresu e Sollima, incanto note a Tharros

La musica di Paolo Fresu e Giovanni Sollima per dare il la alle notti di Tharros targate Dromos. Le note seducenti di tromba e violoncello, accompagnate dall'Orchestra da Camera di Perugia, si intrecciano lunedì 25 (ore 21:30) per un'emozionante e attesa inaugurazione di uno spazio emblematico: il nuovo Anfiteatro di Tharros, comoda area attrezzata per lo spettacolo, rispettosa dell'ambiente e della storia. Note d'autore riecheggeranno in questo paesaggio notturno, con il mare a far da fondale, le luci in lontananza che svelano le mura della Torre Spagnola e le vestigia dell'antica città, con le sue stratificazioni nuragiche, fenicie, puniche, romane, paleocristiane, bizantine e alto medievali. A dare il via alla nuova area spettacolo incastonata in questo sito archeologico di straordinario interesse nella Penisola del Sinis, nel Comune di Cabras, terra delle Statue di Mont'e Prama, incantevoli spiagge di quarzo, acque verde smeraldo e stagni, sarà il progetto Two Islands: dialoghi sonori tra il poeta della tromba, il talentuoso violoncellista siciliano e l'Ensemble di Perugia. Two Islands, Sardegna e Sicilia, crocevia e porti di approdo da millenni per vecchie e nuove migrazioni, terre di miti, riti e tradizioni, diventano fonte di ispirazione per i due artisti.

Un concerto sold-out, anteprima del Festival Dromos, giunto alla sua 20/a edizione. Tutti venduti i 1000 posti a sedere, ma restano ancora alcuni posti in piedi.

Il 12 agosto sarà la volta del cantautore Ermal Meta che ha trionfato, in coppia con Fabrizio Moro, all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Non mi avete fatto niente". Sono solo due degli eventi di un cartellone di concerti e spettacoli allestito attraverso un coinvolgimento degli operatori di spettacolo e dei circuiti teatrali e musicali regionali e nazionali. "Un viaggio nel passato, per un nuovo progetto che trasforma il sito archeologico di Tharros e un affascinante angolo di costa in cuore pulsante dell' estate in Sardegna", sottolinea Salvatore Corona, direttore artistico di Dromos.