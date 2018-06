Auto fuori strada cade in cortile casa

Spettacolare incidente nel centro abitato di Nuoro. Una Fiat Grande Punto, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata in via Su Pinu precipitando nel cortile sottostante alla strada proprio davanti al portone di un'abitazione. L'autista, originario del capoluogo barbaricino non ha riportato gravi conseguenze e fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal volo dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre l'uomo dall'abitacolo e un'equipe del 118 che gli ha prestato le prime cure.