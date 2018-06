Serra per droga a Elmas, 4 arresti

Avevano trasformato la stanza di un'abitazione a Elmas in una serra per coltivare marijuana, ma sono stati scoperti. Quattro persone, un 45enne, un giovane di 25, un 33enne e un 32enne sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Assemini per produzione e produzione e detenzione e spaccio di droga.

Il blitz è scattato durante la notte dopo una serie di appostamenti e verifiche. Nell'abitazione di uno degli arrestati è stata scoperta la serra. Sequestrate 50 piante di marijuana alte anche un metro e tutto l'occorrente per coltivare la droga. Sotto chiave è finito anche un furgone usato per il trasporto della marijuana.