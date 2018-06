Scuola: esame maturità per 12.551 sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GIU - Sarà l'ultimo esame di maturità degli studenti (regolari) nati nel precedente millennio. E anche la prima volta dei ragazzi degli anni Zero. In Sardegna l'esercito degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado con il vocabolario in mano per la prima prova di italiano sarà composto da 12.551 18/19enni, suddivisi in 781 classi e 367 commissioni.

E si muoverà con loro anche un'altra truppa, quella dei docenti: in campo 367 presidenti di commissione accompagnati da 2373 insegnanti suddivisi tra commissari interni ed esterni.

Ogni commissione è composta da due classi, un presidente, tre commissari interni e tre esterni.

In otto istituti gli studenti potranno conseguire il diploma Esabac con valore giuridico in Italia e Francia. Quasi la metà dei candidati sarà impegnata nella provincia di Cagliari: 5.708 studenti. C'è poi il plotone sassarese (3.922) seguito da quelli di Nuoro (1.752) e Oristano (1.169).

Domani è il grande giorno: la prima prova scritta, italiano, è prevista alle ore 8.30 e una durata massima di sei ore. La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno, sempre alle 8.30.

Per la notte prima degli esami tanti pensieri e uno sguardo al toto temi: per chi ha già buttato l'occhio sugli anniversari il più quotato riguarda il 70/mo compleanno della Costituzione.

Per l'attualità tengono banco soprattutto gli argomenti legati a immigrazione e integrazione. (ANSA).