Muore schiacciato dal trattore

Un pensionato di 80 anni è morto schiacciato dal trattore mentre lavorava nella sua vigna, nelle campagne vicino a Tempio Pausania, in Gallura. La morte dell'uomo, Diego Corsaro, risalirebbe a ieri sera ma il suo corpo è stato ritrovato solo questa mattina, dopo che i familiari hanno lanciato l'allarme, dato che non era rientrato a casa.

Il pensionato era alla guida del trattore che si è ribaltato schiacciandolo. Per la famiglia Corsaro si tratta del secondo dramma in meno di un mese: il 24 maggio Angelo Corsaro, figlio 46enne del pensionato, era morto in un incidente stradale, dopo uno scontro con un'auto mentre, a bordo della sua moto, percorreva la strada provinciale Castelsardo-Santa Teresa Gallura.