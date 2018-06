Fondi: a processo De Francisci e Piras

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GIU - Il Gup del Tribunale di Cagliari Roberto Cau, accogliendo la richiesta del pm Marco Cocco, ha rinviato a giudizio gli ex consiglieri Pdl Simona De Francisci e Sisinnio Piras. I due erano stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di peculato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto uso illegittimo dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. De Francisci nella scorsa legislatura aveva anche ricoperto la carica di assessora regionale della Sanità. L'inchiesta ruota attorno alla scelta, avvenuta secondo l'accusa, assieme al capogruppo Mario Diana (già a processo per spese ritenute illegittime per quasi 600mila euro) di acquistare una serie di penne Montblanc da collezione che furono poi regalate ai vari componenti del gruppo Pdl della scorsa legislatura. Regali, tutti poi restituiti e sequestrati dalla Procura, acquistati con una spesa di poco superiore ai 13 mila euro.

Oggi il Gup del Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio al 19 ottobre davanti ai giudici della seconda sezione del Tribunale di Cagliari. I due ex consiglieri regionali sono assistiti dagli avvocati Marcello Caddori (De Francisci) e Roberto Nati (Piras). La loro iscrizione era avvenuta a seguito proprio delle dichiarazioni di Piras il quale, sentito come testimone al processo di Diana, aveva ammesso di aver partecipato alla decisione per l'acquisto delle penne assieme alla collega.(ANSA).