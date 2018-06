Droga e usura a Roma, arrestati 3 sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GIU - Ci sono anche tre sardi tra le 58 persone arrestate nell'ambito dell'operazione condotta dai Carabinieri di Roma, in collaborazione con l'U.C.O. - Drogas della Guardia Civil spagnola e con la Questura di Roma che ha sgominato un intero gruppo criminale. A Oristano è stato arrestato Antonello Cappeddu, 40 anni, mentre a Giampaolo Scintu, 58 anni, il provvedimento è stato notificato in carcere a Massama dove è detenuto. A Roma, invece, è stato arrestato Raimondo Ruju, 60 anni, che secondo gli investigatori sarebbe stato il tramite tra gli italiani e i trafficanti colombiani.

I 58 sono indagati per associazione per delinquere finalizzata a una serie di delitti aggravati dalle modalità mafiose, in particolare usura, esercizio abusivo del credito, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, intestazione fittizia di beni immobili nonché di associazione finalizzata al traffico di droga.

Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati beni per 7 milioni di euro.(ANSA).