C.Smeralda, ricavi oltre 100mln nel 2017

La Costa Smeralda si prepara alla nuova stagione estiva forte di un risultato record nel 2017. "Per la prima volta nella storia della holding (controllata da Qatar Investment Authority, ndr) il fatturato supera i 100 milioni di euro (+15%) - spiega il ceo Mario Ferraro - e un ebitda di 32 milioni (+60%)".

I risultati sono i primi della nuova strategia che persegue un'ottimizzazione della struttura dei costi, beneficia di una plusvalenza di 3 milioni dalla vendita di terreni e punta "ad allungare la stagione e diversificare la clientela attraendo i Millennials". Costa Smeralda ha un piano quinquennale 2017-2021 che prevede "il raddoppio di ricavi e ebitda (rispettivamente a 130 e 50 milioni)" rispetto al 2016, spiega Ferraro. Risultati che intende conseguire anche grazie al sostegno di 120 milioni di euro investimenti entro il 2023.

"Dal sogno dell'Aga Khan di farne un club di lusso negli anni '60 la Costa Smeralda non ha avuto la capacità di rinnovarsi come hanno fatto altre località come Mykonos, Ibiza o Capri perdendo di competitività" spiega Ferraro che ora ha impresso un cambio di passo. Per il 2018 e per la Costa Smeralda 2.0 sta realizzando un riposizionamento degli hotel, nuove partnership nella ristorazione e beach club (Nikki Beach e Novikov), standard più elevati per la marina e i cantieri e un calendario di eventi che va oltre l'estate, puntando su wellness, arte, cultura e sport.