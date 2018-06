Tumori: oltre 70mila casi nell'isola

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - In Sardegna oltre 70mila persone convivono con una diagnosi di tumore e nel 2017 si sono registrati 9mila nuovi casi. Oggi a Cagliari è stato presentato il progetto "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere", promosso da Salute Donna onlus in collaborazione con altre 19 Associazioni pazienti, nato per contribuire al miglioramento dell'assistenza e della cura dei pazienti oncologici e onco-ematolgici, superando le disparità che ancora sussistono tra le regioni italiane.

Rendere più omogenea l'offerta di servizi, aumentare l'adesione agli screening e attivare la Rete oncologica sono alcune delle priorità sulle quali si sono confrontati i rappresentanti delle Istituzioni locali, i clinici e le Associazioni dei pazienti. Punto di riferimento per il dibattito l'Accordo di Legislatura 2018/23, un'agenda delle priorità sottoposta dai promotori del progetto all'attenzione di politici e Istituzioni per aumentare l'efficacia della cura e della presa in carico dei pazienti oncologici e onco-ematologici. "Crediamo convintamente nel ruolo delle Associazioni di pazienti e familiari nelle scelte sanitarie - ha detto l'assessore alla Sanità Luigi Arru - ed infatti uno dei primi atti compiuti come assessore è stato quello di stringere un accordo con Slow Medicine per un monitoraggio delle strutture ospedaliere e ambulatoriali della Sardegna. Dal 2016 poi l'Assessorato finanzia il progetto Tramas, Rete dei cittadini, rivolto ad Associazioni di tutta la Sardegna. I partecipanti vengono formati e informati, così da poter dare il proprio contributo nelle scelte di programmazione sanitaria in maniera consapevole".

"La Sardegna sta vivendo un grande fermento rispetto all'oncologia - ha dichiarato Francesca Bruder, oncologa al Businco di Cagliari - è del 30 gennaio 2018 la Delibera che mette su carta la programmazione delle attività da portare avanti riguardo la costituzione della Rete oncologica regionale.

È stato individuato nel modello del Comprehensive Cancer care Network, quello da utilizzare e nel quale è prevista una Autorità centrale per la gestione della Rete".(ANSA).