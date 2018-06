Tre auto a fuoco in palazzo a Quartucciu

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - Momenti di paura la notte scorsa in un condominio a Quartucciu, a causa di un incendio. Nel rogo divampato nel seminterrato di una palazzina sono andate distrutte due Bmw X3, una Renault e uno scooter Honda.

L'incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato in piena notte. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Monserrato. Alcuni inquilini per paura sono usciti fuori dalle abitazioni. Nel giro di breve tempo i vigili sono riusciti a domare il rogo.

Oggi sarà eseguito un nuovo sopralluogo per accertare le cause del rogo e i danni.

Fiamme ieri notte anche ad Assemini, dove è stato distrutto un furgone. Anche in questo caso non sono state accertate le cause dell'incendio, spento dai pompieri. (ANSA).