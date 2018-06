Fenicottero ferito soccorso dai pompieri

Un fenicottero ferito è stato soccorso ieri sera dai sommozzatori dei vigili del fuoco al Poetto.

Il volatile rosa era rimasto incastrato vicino ad una boa, all'altezza dello stabilimento balneare dei Vigili del fuoco.

Aveva un'ala fratturata e non riusciva a mettersi in salvo.

Qualcuno si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato il 115. Sul posto sono subito arrivati i sommozzatori. L'intervento non è stato facile: il mare agitato, infatti, rendeva difficile tutte le operazioni.

Alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a liberare il fenicottero e a portarlo a riva. È stato poi trasferito alla clinica veterinaria San Giuseppe per essere curato.