Dg Cagliari, migliorare Sardegna Arena

Sardegna Arena da migliorare, nuovo stadio a un passo dal progetto esecutivo. E via alla campagna abbonamenti senza aumentare i prezzi. Sono le anticipazioni del Cagliari per i prossimi mesi annunciate nel corso del workshop al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

"Stiamo lavorando al miglioramento della Sardegna Arena - ha detto il direttore generale Mario Passetti - ci stiamo ragionando anche oggi con il Comune. Puntiamo anche ad avere più campi ad Assemini. Ma stiamo lavorando anche al nuovo stadio: stiamo parlando con il progettista e ho la sensazione che siamo in dirittura d'arrivo. Siamo vicini al progetto esecutivo".

Si punta anche al rafforzamento degli esport e all'allargamento della presenza anche ai social cinesi.

"Promuoveremo - ha detto Passetti - una tessera membership che dovrà sostituire la tessera del tifoso per prelazione sui biglietti, eventi esclusivi. L'obiettivo è aprire il mondo Cagliari ai tifosi che vogliono avere un rapporto diretto".

Tra gli obiettivi c'è quello di prendere i tifosi dalla culla. "Con una speciale anagrafica rossoblù - ha detto - regaleremo un bavaglino con passaporto rossoblù".

Via alla campagna abbonamenti: confermati i prezzi dell'anno scorso con le partite a prezzo ridotto per chi era già abbonato.

Più altre formule: ad esempio sconti se si porta un amico allo stadio e tariffe under 12 estese a tutti i settori. Prevista anche la possibilità di rateizzazione. La campagna viene promossa con uno spot del regista Paolo Zucca ed è accompagnata da una citazione cinematografica del film di Oliver Stone "Ogni maledetta domenica".

Durante il workshop è stato sottolineato dall'Unione stampa sportiva (Ussi) la necessità di un rapporto sempre più stretto e costruttivo tra giornalisti e club. "La prosecuzione - questo uno stralcio del comunicato - trasparente delle relazioni avviate con il management societario è la base da cui ripartire.

Si auspica una ancora maggiore attenzione alle esigenze operative dei cronisti. E in particolare, quelle legate agli eventi e alla logistica degli stessi. Sia alla Sardegna Arena, ad Asseminello e agli store".