Balzarini, Anas non ha agito per tempo

Se Anas avesse rescisso già da luglio, come chiedeva la Regione, il contratto con la ditta appaltatrice Glf per i lavori di completamento della Statale 195, all'altezza di Pula, "oggi, probabilmente, le attività sarebbero state riappaltate e sarebbero in corso e molte opere già completate comprese quelle necessarie per assicurare le condizioni di sicurezza della viabilità interessata". E' l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini a sollevare dubbi sulle tempistiche nell'azione di Anas e a chiedersi, dopo le protesta dei sindaci coinvolti, "perché siamo arrivati sino a questo punto?".

Così, a fronte della decisione assunta dall'Anas, l'assessorato propone "di tutelare, con pagamenti diretti, le ditte sub appaltatrici e le maestranze impiegate nei lavori" e "di chiedere la disponibilità di tali ditte per il prosieguo di alcune lavorazioni di completamento e messa in sicurezza tramite procedure contrattuali negoziate".

"Ancora una volta - osserva Balzarini - si dimostra l'importanza che l'azienda nazionale ascolti per tempo le esigenze dei territori e, in particolare, la Regione venga coinvolta nei processi decisionali che riguardano le grandi infrastrutture realizzate nell'Isola". L'assessore annuncia anche che solleciterà il nuovo ministro delle infrastrutture e trasporti - come aveva già peraltro fatto nell'agosto 2017 con Delrio - per "la sottoscrizione di apposito accordo inter-istituzionale regolante un monitoraggio operativo stringente delle attività e delle opere in progettazione e realizzazione da parte dell'Anas come quella oggi non conclusa".