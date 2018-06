Pescatore scomparso, indagine Procura

Un fascicolo, con l'ipotesi di omicidio, è stato aperto dal sostituto procuratore di Cagliari Alessandro Pili in merito alla scomparsa di Luca Congera, pescatore 50enne di Quartu Sant'Elena. Dell'uomo si sono perse le tracce il 16 marzo scorso e, dopo le ricerche, alcuni familiari si sono rivolti alla magistratura. Alla madre del cinquantenne, inoltre, era arrivata una telefonata anonima che le avrebbe rilevato l'uccisione del figlio a seguito di un pestaggio, prima di essere buttato in un canneto. Per questa ragione, alcuni giorni fa, gli inquirenti aveva concentrato le ricerche nei pressi delle fornaci, ma non c'è stato alcun esito.

I primi interrogatori sono iniziati in queste ore con le sorelle del pescatore sentite in qualità di persone informate sui fatti. Per il momento non risultano esserci indagati. La vicenda della scomparsa di Luca Congera è seguita da giorni anche da alcune trasmissioni televisive nazionali che hanno ospitato parenti e seguono costantemente le ricerche.