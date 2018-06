Ottana: 6,1 mln per rilancio economia

Due milioni di euro per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture e impianti dell'agglomerato industriale Ottana-Bolotana-Noragugume, 100mila euro per l'animazione territoriale a favore delle imprese grazie a un accordo con la Camera di Commercio di Nuoro, 4 milioni per un bando dedicato esclusivamente alle imprese locali (24 i Comuni inclusi nella perimetrazione), calibrato sulle esigenze espresse dal territorio, che sarà pubblicato subito dopo l'estate. A dieci giorni dalla costituzione in Giunta della Unità per Ottana, la task force interassessoriale che si occupa della pesante crisi che il territorio sta attraversando, la Regione stanzia 6,1 milioni di euro per interventi immediati e urgenti.

Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Raffaele Paci, che presiede la task force, incontrando oggi a Ottana il Gruppo di coordinamento tecnico territoriale. "Avevamo detto che su Ottana saremmo andati avanti rapidamente e con la massima concretezza, e così stiamo facendo - ha detto Paci - In pochi giorni abbiamo costituito l'Unità, raccordandoci col territorio che a sua volta ha definito il gruppo di coordinamento. Oggi portiamo i finanziamenti sul territorio per iniziare a dare le risposte che ci sono state chieste e che abbiamo promesso di dare", ha detto Paci. Ai 6 milioni e 100mila euro garantiti oggi, vanno poi aggiunti i 5 milioni destinati all'Antica Fornace - ha aggiunto - localizzata nell'agglomerato industriale, per consentire all'impresa di ampliare l'offerta commerciale e ammodernare la struttura produttiva incrementando i posti di lavoro di circa 69 unità, e i 2 milioni e 350mila euro destinati ai 130 lavoratori che hanno perso la mobilità in deroga, da programmare attraverso un percorso concordato dall'Assessorato del Lavoro con i sindacati".

Le azioni che saranno portate avanti dalla task force riguarderanno interventi diretti ai lavoratori in cerca di nuova occupazione; sviluppo e rilancio degli investimenti delle pmi e la riqualificazione dell'area del Consorzio.