'Il mare più bello', Sardegna al top

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Le terre della Baronia di Posada e del Parco di Tepilora, il litorale di Chia, la Maremma toscana con Castiglione della Pescaia come miglior Comune: per chi cerca la meta delle prossime vacanze, sono queste le destinazioni a cui puntare. Ad incoronarle la guida "Il mare più bello d'Italia" di Legambiente e Touring Club italiano. Presentata a Roma, vede la Sardegna confermarsi regina dell'estate anche nel 2018 con cinque comprensori a "5 vele", il riconoscimento più alto (quattro comprensori in Sicilia, due in Puglia, Campania, Toscana, uno in Liguria e Basilicata).

Oltre a Posada e Chia, sono state premiate anche le coste di Baunei, di Bosa e della Gallura, con in testa Santa Teresa di Gallura.

Alla base della selezione non c'è solo la qualità delle acque balneari ma anche l'attenzione all'ambiente. A Posada, ad esempio, si va in spiaggia con mezzi elettrici, mentre a Castiglione della Pescaia gli stabilimenti balneari usano stoviglie biodegradabili.