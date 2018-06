Estate,10 giorni di eventi in C.Smeralda

Per lanciare la nuova Costa Smeralda nell'estate 2018, dal 22 al 24 giugno andrà in scena "The new Costa Smeralda experience", un contenitore di eventi straordinari pensati dal management di Marriott in Sardegna, che gestisce gli alberghi per conto di Qatar Holding. La sera di venerdì 22 giugno il lancio del nuovo ristorante Nuna, nella piazzetta di Porto Cervo. Lo storico Caffè Sole accoglie la cucina peruviana dello chef Rafael Rodriguez, che si fonde con l'anima di Porto Cervo. La sera la presentazione della seconda edizione del magazine "COSMhO".

Sabato 23 l'inaugurazione di "Spa my blend by Clarins", il nuovo centro benessere del Romazzino, in partnership con la nota linea di bellezza, alla sua ottava spa nel mondo. In omaggio al nome dell'hotel, nei trattamenti saranno utilizzati speciali prodotti al rosmarino. A pranzo l'esordio del nuovo ristorante La Pergola: trasferitosi nella veranda dell'hotel Cervo, diventa "Pergola in giardino". Tra tavoli nominati come le piante tipiche dell'Isola e installazioni floreali dedicate alla macchia mediterranea dal famoso flower designer Tonino Serra. All'ora di cena apre "Quattro passi al Pescatore" in collaborazione col "due stelle Michelin" di Nerano, lo chef Tonino Mellino.

Domenica 24 giugno uno degli eventi più importanti: la presentazione delle cinque nuove suite del Cala di Volpe, ristrutturate dall'architetto francese Bruno Moinard, che ha mantenuto l'identità dell'hotel così come concepita a suo tempo da Jacques Couelle. Attesa per il lancio del nuovo Beach Club del Cala di Volpe con lo spettacolo del "Circo bianco", tra figuranti, acrobati e circensi. Il menù sarà a cura di Lorenzo Malgeri, 32 anni, fenomeno della cucina internazionale, reduce dall'esperienza al "Noma" di Copenaghen. La cena sarà indimenticabile: il marchio Novikov, noto in tutto il mondo, sbarca in piazzetta a Porto Cervo. Cucina fusion asiatica e tre piatti in esclusiva per gli ospiti del locale, maxischermi e uno show per il taglio del tonno. A fine mese l'apertura del "Waterfront", con i migliori brand internazionali e uno spettacolare calendario di eventi, e del Nikki Beach.