Alleanza cooperative: Atzori presidente

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Claudio Atzori di Legacoop è il nuovo presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane Sardegna. L'elezione è avvenuta al termine della prima assemblea regionale. Copresidenti sono stati eletti Fabio Onnis(Confocooperative) e Sergio Cardia (Agci).

L'Alleanza delle cooperative, nata dall'unione tra le centrali coop Legacoop, Confcooperative e Agci, conta complessivamente 2.000 cooperative che spaziano in tutti i settori commerciali e dei servizi, 100mila soci, altrettanti lavoratori e un fatturato complessivo che viaggia intorno ai 2 miliardi di euro. "La nuova sfida della cooperazione è quella di un cammino comune in cui il peso dei cooperatori si rafforza - ha detto Claudio Atzori - e che va a garantire sia i lavoratori sia chi deve usufruire dei servizi che vengono garantiti".

Dall'agricoltura all'edilizia, continuando con i servizi e tutto ciò che ruota attorno al mondo della cooperazione. Claudio Atzori, che succede a Fabio Onnis (presidente dell'Alleanza delle cooperative dalla fondazione avvenuta lo scorso anno sino a oggi), ha rimarcato la necessità di sostenere la cooperazione proseguendo nella battaglia contro il fenomeno delle false cooperative. "Il mondo della cooperazione - ha rimarcato Atzori - può diventare strategico e fondamentale anche per la ripresa economica della nostra regione". Atzori ha ricordato la crescita e i risultati ottenuti nel settore dell'agroalimentare, "con il Pecorino bond, pegno rotativo, strumenti che ora ci sono e funzionano".

Fabio Onnis, nel suo intervento ha rimarcato il lavoro svolto dall'Alleanza nel corso del suo primo anno di lavoro, focalizzando l'attenzione sulle questioni legate al mondo dell'agroindustria.(ANSA).