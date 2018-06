Blitz lavoratori Aras in Regione

Blitz questa mattina di una decina di lavoratori Aras all'assessorato regionale degli Affari Generali. La protesta, che precede la nuova manifestazione che si terrà martedì 19, è nata per sollecitare l'assessore Filippo Spanu sull'invio dei documenti che riguardano la vertenza dei 300 lavoratori, tra veterinari e agronomi, al ministero delle Finanze.

"Abbiamo scoperto che tutta la documentazione, che comprova il fatto che con il nostro ingresso nel sistema Regione non vi è un aggravio di costi per l'amministrazione pubblica, non è arrivata sul tavolo del ministero - spiega all'ANSA Paola Naitana, uno dei portavoce dei lavoratori - Non conosciamo quale sia il problema e siamo venuti qui a Cagliari per sapere le ragioni di questo presunto ritardo. Ora basta, vogliamo vedere i fatti - spiega - dopo tante mozioni che non hanno raggiunto lo scopo, adesso la politica deve applicare la legge al palo da 10 anni. Siamo pronti anche a rivolgerci alla corte europea dei diritti dell'uomo".