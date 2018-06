Basket: Dinamo ingaggia ala Petteway

Un altro rinforzo per la Dinamo Banco di Sardegna 2018/19. Terran Petteway, ala americana classe 1992, ha firmato per la società sassarese e rientra così in Italia, dove aveva disputato la stagione 2016/2017 a Pistoia, ritrovando coach Vincenzo Esposito come guida tecnica.

La scorsa stagione Petteway ha debuttato nelle file del Nanterre, nella Pro A francese, per poi passare a febbraio al Paok Salonicco: con la compagine greca ha chiuso al terzo posto dei playoff, con 11.2 punti, con il 59.2% da due e il 35.9% da tre, 3.1 rimbalzi e 1.3 assist di media a partita. Ala polivalente, duttile e capace di variare in diversi spot sul rettangolo di gioco, Terran abbina buone qualità tecniche a un fisco atletico, piedi rapidi e ottime doti di salto, il tutto accompagnato da un grande feeling con il canestro.

Attaccante che sa entrare in ritmo dopo una giocata, capace di accendersi e andare in striscia con una lunga serie di canestri, Petteway è un giocatore molto pericoloso oltre la linea dei 6,75.

Intanto in casa Dinamo si continua a seguire la pista di Stefano Gentile come cambio in regia. L'ipotesi avvalorerebbe le voci di un possibile passaggio a Pistoia di Marco Spissu, che verrebbe lasciato andare in prestito