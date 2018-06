Autocisterna si ribalta, 131 chiusa

(ANSA) - PORTO TORRES, 13 GIU - Spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze, lungo l'ultimo tratto della statale 131, quello che da Sassari conduce a Porto Torres.

Un'autocisterna per il trasporto dell'acqua è andata a sbattere sul new jersey che delimita i due sensi di marcia della carreggiata e si è ribaltata. Nell'impatto, il divisore si è danneggiato sensibilmente, imponendo la chiusura del traffico in entrambe le direzioni. È molto probabile che a causare l'incidente sia stata la condizione della strada, resa insidiosa dalla pioggia.

La viabilità è stata regolarmente ripristinata dopo le 18.

Sul posto, oltre agli uomini dell'Anas, è intervenuta anche la Polizia stradale che, sotto il coordinamento del dirigente Inti Piras, ha gestito tutte le fasi dell'incidente. (ANSA).